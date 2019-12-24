Cezaevinde linç edilerek öldürüldü, katillere 'haksız tahrik indirimi' uygulandı

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi'nde Ulaş Yurdakul adlı tutuklunun linç edilip öldürülmesine ilişkin davaya bakan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, skandal bir karara imza attı.







Birinci Ceza Dairesi'nde 20 Aralık’ta görülen duruşmada savcılık, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.





Savcılık, Yurdakul’un koğuşta uyumsuz davranışlar sergilediğini, bazı tutuklulara saldırdığını ve küfrettiğini savunarak, tahrik indirimi yapılmasını istedi.





Mahkeme Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armağan’ın yanı sıra ilk yargılamada beraat eden İdris Çakmak’ı da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.





Ardından sanıklar hakkında haksız tahrik indirimine gidilerek, ceza 24 yıla düşürüldü.





'Sabah akşam öldüresiye dövülen Ulaş, sanıkları nasıl tahrik etmiş olabilir'





Avukat Hakan Günarslan, "8.5 ay sabah akşam öldüresiye dövülen, merdiven altında yatırılan ilaçlarla sersemletilen Ulaş, sanıkları nasıl tahrik etmiş olabilir?" diye sordu.