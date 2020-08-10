Samanyolu Haber /Gündem / 'Cezaevinde mahkumlar darp edildi' iddiası /10 Ağustos 2020 21:21

'Cezaevinde mahkumlar darp edildi' iddiası

Elazığ 2 No’lu Cezaevi’nde bir tutuklunun hastaneye götürülmemesini protesto eden tutukluların gardiyanlarca darp edildiği iddia edildi.

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Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan tutukluların gardiyanlarca darp edildiği ileri sürüldü. Bir tutuklunun ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde aktardığı bilgilere göre, 4 Ağustos Salı günü bir tutuklunun diş ağrısı nedeniyle revire başvurduğu, ağrısı devam etmesine rağmen hastaneye sevk edilmedi. Bunun üzerine tutukluların durumu protesto ettiği belirtildi. Protesto üzerine gardiyanların koğuşa girerek, tutukluları darp ettiği iddia edildi.

Tutukluların, saldırıları protesto etmek amacıyla iki gün açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği aktarıldı.Tutuklular, baskı ve hak ihlallerine karşı kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin görüşülen Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi yetkilileri, tutukluların darp edildiğine dair iddiayı yalanladı.
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