Samanyolu Haber /Dünya / Cezaevinde olan Ronaldinho hakkında yeni karar /08 Nisan 2020 00:10

Cezaevinde olan Ronaldinho hakkında yeni karar

Sahte pasaportla Paraguay’a girmeye çalışan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho için yeni bir karar çıktı.

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Sahte pasaportla Paraguay’a girmeye çalışan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assi, kalan cezasını ev hapsinde geçirecek.

Daha önce, serbest kalmak için 800 bin dolar kefalet bedeli önerilmiş ancak kabul görmemişti. Daha sonra Ronaldinho'nun avukatı bu teklifi 1.5 milyon dolara kadar çıkarmış ve kararı beklemeye başlamıştılar.

Ronaldinho teklifi yeniden artırdı ve şartlı tahliye olması için kefalet bedelini 1.6 milyon dolara kadar çıkardı.

Yargıç kararını verdi. Ronaldinho 1 ay hapis yattıktan sonra kalan günlerini Hotel Palmara Roga'da ev hapsinde geçirecek. 
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