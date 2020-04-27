Cezaevinde pankreas kanseri olan gazeteci: Elinizden geleni yapın

Geçen hafta ailesine haber verilmeden Afyon Cezaevinden Ankara Dışkağı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve pankreas kanseri teşhisi konulan tutuklu gazeteci Mevlüt Öztaş, son telefon görüşmesinde ailesine “Elinizden geleni yapın” dedi. Kanser olmasına rağmen hastanede 6 memur ve bir jandarma gözetiminde ailesinden uzak tutulan Öztaş’ın durumu ciddi.

Eşi Gülten Öztaş, 21 Nisan 2020’de günübirlik izin alarak Afyon’dan eşini görmek için Ankara’ya geldiklerini ama göremeden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

DEMİR PARMAKLIKLI BİR HASTANE KOĞUŞ

Gülten Öztaş, “Uzun uğraşlarımız sonucu eşimin hastanenin 100 metre ilerisinde mevkii binasında kaldığını öğrendik. Binaya gittiğimizde binada hiçbir sağlık personeli doktor veya hemşire bulunmuyordu, bize binayı kapattıklarını söylediler. Eşimin tutuklu olduğunu söyleyince bodrum kata yönlendirdiler. Karşılaştığımız manzara bir hastane koğuşuydu. Demir parmaklıklar vardı.” dedi.

KAPIDAN BİLE GÖRMEMİZE İZİN VERMEDİLER

İnfaz koruma memurlarına eşini görmek istediğini söyleyen Öztaş, “Yasak dolayısıyla kabul edilmedi. En azından uzaktani kapıdan geriden görebilir miyiz diye sorduğumuzda ise çok sert bir üslupla karşılaştık. Kapıda 5-6 infaz koruma memuru vardı. Parası var mı diye sorduğumuzda ise kesinlikle bilgi vermediler. Para vermeyi teklif ettiğimiz de ise kesinlikle kabul edilmedi.” ifadelerini kullandı.





EŞYALARINI ZORLA VERDİK

Eşine getirdiği eşyaları da ilk etapta almadıklarını belirten Gülten Öztaş şöyle devam etti: Pijama takımı,çamaşır vs eşyaları da ilk başta kabul etmediler uzun ısrarlarımız sonucu bir gardiyan eşimin eşyasının olmadığını söyleyince kabul ettiler. Doktoruyla görüşmeye gittiğimizde doktoru beni eşimin sağlık dosyalarını almam için tekrar koğuşa gönderdi. Elimde doktor imzalı yazılı belge olmasına rağmen eşimin sağlık raporlarını bana vermediler bir infaz koruma memuruyla gönderdiler.”





SESİ BİTKİN EV YORGUN GELİYORDU

Yaklaşık bir ay önce safra kesesi ameliyatı geçiren Mevlüt Öztaş’a ailesi 3 haftadır ulaşamıyordu. 3 hafta sonunda geçen hafta perşembe günü telefonla da olsa eşinin sesini duyduklarını ifade eden Gülten Öztaş, “Allah’a şükür sesini duyduk. Bize “Ben aileme haber verin diye dilekçe yazdım size haber veren olmadı mı ?” dedi. Ben de biz kendi çabalarımızla öğrendik bize haber veren olmadı.” dedim. Sesi çok yorgun ve bitkin geliyordu. Nasıl olduğunu sordum. Tabi ki bizi üzmemek için iyi olduğunu ve ağrısının olmadığını söyledi. Ama o şartlar altında hangi insan ne kadar iyi olabilir ki? Biz de “Sen üzülme biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedim ve o da elimizden ne geliyorsa yapmamızı istedi.” diye konuştu.





Öztaş’ın hala tahliye edilmemesine sosyal medyada iki gündür büyük tepki oluştu. MevlütÖztaşa AcilTahliye ve MevlütÖztaş Yaşamalı etiketleri açılarak Öztaş ve ailesine destek verildi.







