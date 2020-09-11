Cezaevinde rahatsızlanan gazeteci Çetin Çiftçi’ye teşhis konulamıyor!

Bir yıl önce tutuklanıp Ankara Sincan Cezaevine gönderilen gazeteci Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Böbrek ve kalp rahatsızlıkları da olan Çiftçi, uzun süredir; mide, karın ağrısı ve bel ağrısı çekiyor. Sürekli zayıflıyor. Pandemi probleminden dolayı ileri tetkikler yapılıp tedavi olamıyor. Eşi Selda Çiftçi, “İşaretler beni korkutuyor. Yeni bir Esra Terzioğlu olmak istemiyorum. Geç kalınmasın. 2-3 aydır bu rahatsızlığı var, geçmedi” dedi.
Bugün Gazetesi Parlamento muhabiri gazeteci Çetin Çiftçi, Eylül 2019’da tutuklandı. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kalp rahatsızlıkları olan Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu, hapishane şartlarında iyice bozuldu. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle 4 kere hastaneye kaldırıldı. Üstüne böbrek rahatsızlığı eklendi. Mayıs ayında da koronavirüse yakalandı. Ankara Dışkapı Hastanesi’nde bir süre tedavi olan Çiftçi, tekrar cezaevine gönderildi.
MİDE, KARIN VE BEL AĞRISI GEÇMEDİ
Jailed Journo’nun haberine göre sürekli zayıflayan Çiftçi, geçmeyen mide, karın ve bel ağrılarıyla hapishane şartlarında kalıyor. Bağırsaklarında bir şey olmasından şüpheleniliyor, fakat virüsten dolayı kolonoskopi yaptıramıyor. Bir aydır teşhis konamadı.
Eşi Selda Çiftçi, “İşaretler beni korkutuyor. Korktuğumuz olmaz inşallah ama öyleyse de çok geç kalıyoruz. Vakit boşa geçiyor.” dedi. Hapishane şartlarında kansere yakalanan ve geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Fatih Terzioğlu’nu hatırlatan Çiftçi, “Yeni bir Esra Terzioğlu olmak istemiyorum. Geç kalınmasın. 2-3 aydır bu rahatsızlığı var, geçmedi” diye konuştu.
“NE YAPIYOR, NE HALDE HİÇBİR BİLGİM YOK”
Eşine ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini belirten Selda Çiftçi, “Açık görüş yok. Telefon görüşmeleri sınırlı. Hasta halde ne yapıyor, hiç bilgim yok. Versinler eşimi. Teşhis, tedavi neyse yapalım, iyileşsin yine alsınlar. O ortamda bir aydır daha teşhis bile konmadı. Yargıtay’ın onaylamadığı kesinleşmemiş bir cezanın hapsini yatıyor” ifadelerini kullandı.
3 ÇOCUK BABASI
Gazeteci Çetin Çiftçi’nin 20, 13 ve 6 yaşında üç çocuğu bulunuyor. Kapatılan Bugün Gazetesi’nde Meclis Muhabiri olarak çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftçi, Eylül 2019’da gözaltına alındı. Yargılaması çok hızlı süren Çiftçi, Şubat 2020’de yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay aşamasında.