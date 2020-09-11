Cezaevinde rahatsızlanan gazeteci Çetin Çiftçi’ye teşhis konulamıyor!

Bir yıl önce tutuklanıp Ankara Sincan Cezaevine gönderilen gazeteci Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Böbrek ve kalp rahatsızlıkları da olan Çiftçi, uzun süredir; mide, karın ağrısı ve bel ağrısı çekiyor. Sürekli zayıflıyor. Pandemi probleminden dolayı ileri tetkikler yapılıp tedavi olamıyor. Eşi Selda Çiftçi, “İşaretler beni korkutuyor. Yeni bir Esra Terzioğlu olmak istemiyorum. Geç kalınmasın. 2-3 aydır bu rahatsızlığı var, geçmedi” dedi.





Bugün Gazetesi Parlamento muhabiri gazeteci Çetin Çiftçi, Eylül 2019’da tutuklandı. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kalp rahatsızlıkları olan Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu, hapishane şartlarında iyice bozuldu. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle 4 kere hastaneye kaldırıldı. Üstüne böbrek rahatsızlığı eklendi. Mayıs ayında da koronavirüse yakalandı. Ankara Dışkapı Hastanesi’nde bir süre tedavi olan Çiftçi, tekrar cezaevine gönderildi.



