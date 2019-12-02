Cezaevinde saldırıya uğradı!

Jullian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun cezaevinde yumruklu saldırıya uğradığını kaydetti.





Oğlunun ABD’ye teslim edilmesine karşı Avrupa’nın değişik şehirlerinde yapılan dayanışma etkinliklerine katılan Baba John Shipton, Köln’de Evrensel’den Yücel Özdemir’in sorularını cevaplandırdı.





Shipton, oğlunun 22 saat revirde tutulduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olmadığını dile getirdi.





2009 YILINDA 1,2 MİLYON GİZLİ BELGEYİ YAYIMLAMAYA BAŞLADI





Avustralya vatandaşı gazeteci Julian Assange’nin başını çektiği Wikileaks, 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen 1,2 milyon gizli belgeyi yayımlamaya başladığında dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı.





Birçok ülkede sayılı medya organlarında aynı anda yayınlanan belgelerin etkisi sarsıcı oldu. Belgeler arasında ABD’nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlığa karşı suçları dikkati çekti.





Hakkında İsveç ve ABD mahkemelerinde açılan davalardan ötürü dönemin Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correra tarafından Assange’ye iltica hakkı tanındı.





7 YIL BOYUNCA EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BİR ODADA KALDI





Bunun üzerine Ekvador’un İngiltere’deki büyükelçiliğine sığınan Assange, tam yedi yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşamak zorunda kaldı.





Ancak Ekvador’da yapılan seçimlerde Correra’nın yerine Lenin Moreno’nun devlet başkanlığına seçilmesiyle politika değişikliğine gidildi.





ABD ile yapılan pazarlıkların ardından 2019 yılı nisan ayında elçilikten çıkarılarak İngiliz polisine teslim edilen Assange, ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra’daki bir cezaevinde tutuluyor.





ABD’de hakkında 175 yıla kadar varan ceza talep edilen Assange’ın iade edilip edilmeyeceği önümüzdeki şubat ayında başlayacak davada ele alınmaya başlayacak.



