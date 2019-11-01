Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde 'selam' cezası skandalı /01 Kasım 2019 19:56

Cezaevinde 'selam' cezası skandalı

Cezaevinde ziyaret sırasında başka bir hükümlüye selam veren Ülkü Şeyda Başaraner'e 'kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle dört ay görüş yasağı getirildi.

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Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre Ülkü Şeyda Başaraner İzmir 2 Nolu T Tipi Cezaevi'ndeki yakını Musa Karataş'ı 18 Ekim 2019’da ziyarete gitti. Görüş esnasında, yakınıyla aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan ve açlık grevinde olan Mustafa Koçak’a da selam verdi. Görüş alanında bulunan gardiyanlarca, Koçak’la diyalog kurmaması için uyarıldı.

Bu arada görüş kapalı olduğundan sadece eliyle selam verebilmişti.  Bu uyarıyla yetinmeyen hapishane idaresi, Başaraner’in dört ay süreyle görüşe gelmemesine karar verdi.

Kendisine selam verilen hükümlü Mustafa Koçak, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Temmuz’da verilen kararla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Adil yargılanma hakkı talebiyle 3 Temmuz’da başladığı açlık grevini halen sürdürüyor.
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