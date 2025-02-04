Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde 'şüpheli şekilde' ölü bulunan Gönen'in cenazesi defnedildi /04 Şubat 2025 10:49

Cezaevinde 'şüpheli şekilde' ölü bulunan Gönen'in cenazesi defnedildi

Cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği açıklanan "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen İstanbul'da defnedildi. Gönen'in avukatı ve CHP'li Murat Emir, intihar açıklamasına şüpheyle yaklaşıyor.

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"Yenidoğan Çetesi"nin yöneticilerinden olduğu iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şlekilde ölü bulunan doktor İlker Gönen, Küçükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer'de defnedildi. Gönen'in avukatı Aydın Mantar burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk bulgular intihar yönünde. Adli Tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. İntihar mı, değil mi; intihara yönlendirme mi, bunların hepsini soruşturmayla öğreneceğiz. Benim aylardır anlatmaya çalıştığım şey, dezenformasyonun ne kadar tehlikeli olabileceği. Cımbızlanarak, kesilerek, bağlamından koparılarak dezenformasyona uğratılan bilgilerle bugün geldiğimiz sonuç ortada" ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen "Yenidoğan Çetesi" davasında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan doktor İlker Gönen, önceki gün tutuklu bulunduğu Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tek kişilik hücrede ölü bulunmuştu.

"Çetenin konuşması engellenmeye mi çalışılıyor?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İlker Gönen'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Yenidoğan çetesinde ikinci intihar vakası. İki numaralı sanık İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiği bilgisi paylaşılıyor. İfadesinde İl Sağlık Müdürlüğü denetçilerinin sorumluluğundan bahsetmişti. Aralık ayında da kapatılan özel hastanelerden birinin idari amiri olan, iddianamede adı geçmesine rağmen tutuklanmayan Satılmış Çim, kendi aracı içerisinde ölü bulunmuştu ve yine intihar denilmişti. İntihar süsü ile asli sorumluları ifşa edecek olan çetenin konuşması mı engellenmeye çalışılıyor?" sorusunu gündeme getirmişti.
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