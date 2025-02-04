Cezaevinde 'şüpheli şekilde' ölü bulunan Gönen'in cenazesi defnedildi





CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İlker Gönen'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Yenidoğan çetesinde ikinci intihar vakası. İki numaralı sanık İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiği bilgisi paylaşılıyor. İfadesinde İl Sağlık Müdürlüğü denetçilerinin sorumluluğundan bahsetmişti. Aralık ayında da kapatılan özel hastanelerden birinin idari amiri olan, iddianamede adı geçmesine rağmen tutuklanmayan Satılmış Çim, kendi aracı içerisinde ölü bulunmuştu ve yine intihar denilmişti. İntihar süsü ile asli sorumluları ifşa edecek olan çetenin konuşması mı engellenmeye çalışılıyor?" sorusunu gündeme getirmişti.