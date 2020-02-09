Cezaevlerinde tedaviler yapılmıyor

Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan ve 3 yıldır tutuklu olan Adem Durmuş, sol gözünde katarak tedavisi yapılmadığı için gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Tutuklu Durmuş’un abisi Güven Durmuş, kardeşinin tedavi edilmediğini söyledi.







Kardeşinin sol gözünden rahatsızlanmasıyla birlikte Samsun’daki 19 Mayıs Üniversite Hastanesi’ne götürüldüğünü belirten Durmuş, üniversite hastanesinde kardeşinin gözüne katarak tanısı konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğinin söyledi. Durmuş, şunları anlattı:





“Kardeşim cezaevine girmeden önce sağ gözünden katarak ameliyatı olmuştu. Ancak doktor kendilerinde farklı mercek olduğunu ve diğer gözüyle aynı merceğin ellerinde olmadığını ve ‘bir gözün farklı diğer gözün farklı olur’ diyor. Kardeşim de kabul etmiyor. Aynı mercekten kendisi almak, istiyor ama doktor da ‘ben hastane dışındaki malzemeleri kabul etmem’ diyor. Bunun üzerine kardeşim ameliyatı kabul etmiyor.”





Durmuş, kardeşinin daha sonra Samsun Devlet Hastanesi’ne sevkini istediğini ve bu süre zarfında bir buçuk yıl geçtiğini aktardı. Devlet Hastanesi’nde muayene eden doktorun kardeşine “sağ gözündeki merceğin aynısı hastanelerde bulunuyor, doktorun neden ameliyatı gerçekleştirmemiş, anlamadım” dediğini belirten Durmuş, “Yapılan tetkikler sonrasında doktor kardeşimin sol gözünde taşlaşma olduğunu ve ameliyatını riskli olduğunu belirtiyor” dedi.





Doktorun taşlaşmadan kaynaklı ameliyat sırasında gözün görme yetisinin de kaybolma riski olduğunu söylediğini dile getiren Durmuş, “Kardeşim de bir kez daha ameliyat olmayı reddediyor. Şuan sol gözünde görme kaybı var ve tedavisine dair de bir şey yapılmıyor” diye belirtti.





Kardeşinin tedavisinin yapılmasını isteyen Durmuş, raporlarının da kardeşine verilmediğini söyledi. Raporları olmadığı için kendilerinin de başka doktorlara gösteremediğini aktaran Durmuş, “Kardeşim gözünü kaybetmek üzere. Şuanda gözü bulanık görüyor. Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum, kardeşimin tedavisi yapılsın. İnsanlar cezaevinde tutuluyorsa tedavileri yapılmalı” dedi.