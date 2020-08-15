Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde tek böbreğini de kaybeden babasının yaşamasını istedi /15 Ağustos 2020 11:03

Cezaevinde tek böbreğini de kaybeden babasının yaşamasını istedi

Ramazan Sarıkaya’nın yüzde 50 çalışan tek böbreğini de cezaevinde kaybettiği öğrenildi. Ramazan Sarıkaya’nın kızı Zehra Sarıkaya yetkililere seslenerek ”Cezaevleri mezar olmasın.” dedi.

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Mart 2019’dan beri Balıkesir Kepsüt Cezaeevi’nde tutuklu bulunan 50 yaşındaki Ramazan Sarıkaya’nın kızı Zehra Sarıkaya babasının tahliye edilmesini istedi.
 
1998 yılında babası Ramazan Sarıkaya’nın bir böbreğinin alındığını belirten Zehra Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tek böbrekle yaşamayı sürdüren babasının tutuklandıktan sonra cezaevinde diğer böbreğini de kaybettiğini açıkladı.

‘CEZAEVLERİ MEZAR OLMASIN’

1.5 yıldır cezaevinde bulunan babası hakkında halen bir hüküm verilmediğini belirten Zehra Sarıkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Merhabalar, 1,5 yıldır içerde rehin tutulan ve hâlâ hükmü dahi verilmeyen kronik böbrek hastası Ramazan Sarıkaya’nın kızıyım. Babam 1998 de bir böbreği alınmış diğer böbreğinin ise %50 çalışır durumda 2019 Şubat’ına kadar %50 böbrek ile hayatını sürdürebilmiş idi.

Bu 1,5 sene zarfında Kepsut C.İ.K. Te yaşanan ihlaller, verilmeyen diyetler babamın böbreğinin çalışır oranını %25 lere kadar düşürmüştür. Cezaevleri mezar olmasın.’’ İfadelerini kullandı.




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