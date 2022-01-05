Cezaevinde tutulan 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci yoğun bakımda

Hafıza kaybı, uyku apnesi ve halisünasyon görme başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla mücadele eden 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020’den beri tutuklu. Bir çok sağlık problemi ile karşı karşıya olan Bekmezci ,tutuklu bulunduğu Buca Kırklar Cezaevinden ancak 20 ay sonra hastaneye kaldırılmıştı.





Kızı Şeyma Bekmezci, sosyal medya hesabından babası Yusuf Bekmezci'nin hastanede yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Şeyma Bekmezci ayrıca Babası için sevenlerinden Dua talep etti.





2,5 yıldır cezaevinde olan KHK’lı emniyet müdür Şeref Aytekin, geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mektup yazarak Yusuf Bekmezci'nin çektiği sıkıntıları anlatmıştı

İşte Şeref Aytekin'in 60 sayfalık mektubundan bazı detaylar

12 KEZ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ





23 aydır kayınpederiyle aynı koğuşta kalan ve kayınpederine bakan Aytekin, sık sık hastaneye götürülen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci’nin cezaevi aracında kelepçeli tedaviye götürülmesinin insani olmadığını ve bu uygulamanın değişmesini gerektiğini ifade etti.





Yaşlılığı ve düşkünlüğünün yanında, uyku apnesi, prostat, ileri derecede işitme kaybı, algı ve muhakemesinde ciddi sıkıntılar ve Alzheimer belirtileri gösteren Yusuf Bekmezci, hapse girdiğinden beri 12 kez hastaneye, 3 kez de mahkemeye götürüldü. Hepsinde eline kelepçe takıldı. Üzerine demir kapı kilitlendi. Küçük bir penceresi olan dar bir alanda, emniyet kemeri dahi bulunmayan bir araçta yolculuk yapmak zorunda kaldı.





“KAPIYI KİLİTLEDİLER, KELEPÇEYİ DE AÇMADILAR”





Bir hastane ziyaretini damadına anlatan Bekmezci, “Tek kişilik nezareti olan bir araca koydular, kapıyı kilitlediler, kelepçeyi de açmadılar. Ham kapıyı kilitliyorsun, hem de kelepçe var, kapıyı kilitledin, ne gerek var kelepçeye, bu insana sıkıntı vermektir.” dedi.





Ameliyat olduğu dönemde bastonla bile zor yürüyen kayınpederine yapılan bu muameleye tepki gösteren Aytekin, “Bu halde nereye kaçacak bu insan! Daha makul davranılamaz mıydı?” diye sorudu. Şeref Aytekin mektubunda, Abdülhamit Gül’den yaşlı ve hasta tutuklular kelepçe ve araç konusunda bir çözüm bulunmasını istedi.





Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında Mayıs 2019’da tutuklanan Şeref Aytekin, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. O günden beri İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan Aytekin, kayınpederi Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020’de tutuklanınca, aynı kampüs içindeki 1 Nolu F Tipi’ne kendi isteğiyle sevk edildi. Aytekin, yaklaşık iki yıldır Yusuf Bekmezci‘nin tedavisi için sürekli dilekçe yazıyor.