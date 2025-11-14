Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde,'Tuzlu ayran iç geçer' dedikleri kalp krizi geçiren Nihat Çakıroğlu hayatını kaybetti /14 Kasım 2025 15:37

Cezaevinde,'Tuzlu ayran iç geçer' dedikleri kalp krizi geçiren Nihat Çakıroğlu hayatını kaybetti

Koğuşunda kalp krizi geçiren mahkum için gelen sağlık ekibi "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer” tavsiyesinde bulundu. Daha sonra kötüleşen mahkum kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Afyonkarahisar’da cezaevinde kalp krizi geçiren ve çağrılan ilk sağlık ekibinin, “Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer” tavsiyesinde bulunduğu 44 yaşındaki mahkumun daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Ailenin şikayeti üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
“Tuzlu Ayran İç Geçer” Denildi

Olay, Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda geçtiğimiz ekim ayında meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı hapis yatan ve cezasını tamamlamaya 5 ay kalan Nahit Çakıroğlu isimli mahkum, sabah erken saatlerde rahatsızlandı.

Durumu gören diğer mahkumalar ise olayı cezaevi yönetimine bildirerek yardım istedi. Yöneticiler ise 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk sağlık ekibi iddiaya göre, Çakıroğlu’na müdahale yerine “Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer” tavsiyesinde bulunarak kurumdan ayrıldı.
Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Ancak bir süre sonra tekrar fenalaşan Çakıroğlu için tekrar ambulans çağrıldı. Gelen ikinci sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Çakıroğlu’nun eşi Birsen Çakıroğlu şunları söyledi:

“Eşim cezaevinde 5 aydır yatmaktaydı. 25 Ekim 2025 günü sabah eşim hastalanıyor. Kolunun uyuştuğunu, kalbinde ağrı olduğunu söyleyerek mahkumlardan ambulans çağırmasını istemiş. Mahkumlar olayı yönetime bildirip 15 dakika içerisinde ambulans geliyor. Gelen ambulanstaki sağlık görevlileri eşime, ‘Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer’ diyerek geri gidiyorlar.

Eşim sonra düşüp bayılıyor. Mahkumlar eşimi ranzasına kaldırıp yatırıyor ardından tekrar yönetime bilgi veriyorlar. Ancak infaz koruma memurları ‘Yemekten sonra ilgileniriz’ diyorlar.”

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Aile üyeleri, soruşturmanın ‘taksirle ölüme neden olma ve görevi kötüye kullanma, ihmal’ suçlaması üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti.

Olayla ilgili ayrıca Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çakıroğlu’na ‘tuzlu ayran iç’ diyerek olay yerinden ayrılan sağlık görevlileri B.E.K., E.C., A.O.Ç., hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
16:12:19