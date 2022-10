Cezaevinde vefat eden Nusret Muğla’nın oğlu gözaltına alındı

Ağır kalp ve tansiyon hastası olduğu halde tutuklanan ve cezaevinde koronavirüse yakalandıktan sonra13 Şubat 2022’de hayatını kaybeden 85 yaşındaki Nusret Muğla‘nın ardından oğlu Mustafa Said Muğla, Manisa’da gözaltına alındı.







Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 14 kişi ile birlikte alınan Mustafa Muğla şu anda emniyette gözaltında tutuluyor.







Mustafa Said Muğla, 6 yıl önce geçirdiği bel fıtığı ameliyatından sonra tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmek zorunda kalan annesinin babasından sonraki tek yardımcısıydı. Yemeği başta olmak üzere bütün kişisel ihtiyaçlarına o yardımcı oluyordu.





MANİSALI MUĞLA AİLESİ

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç‘ın aile dostu olan Muğla ailesi, 15 Temmuz’dan sonra sürekli haksızlığa, damgalanmalara, gözaltı ve tutuklanmalara maruz kaldı. Kimi tutuklandı kimi sürgüne zorlanarak Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı. Torunlara varana kadar birçok sıkıntı yaşadılar.





İki kızı, bir oğlu olan Nusret Muğla’ya Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve Nevbahar adlı grup kurdukları için 6 yıl 3 ay ceza verildi. İki kere hapse girdi. Cezası onaylandığı için ikinci kez tutuklandığı 6 Ocak 2021’den sonra hapisten sağ çıkamadı. Cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığı için koronavirüse yakalandı ve 9 ay önce yaşamını yitirdi.





“Yeniden yapılanma” adı altında dün yapılan operasyonda alınan Mustafa Said Muğla’nın ablası “İnanın ne yapacağımızı şaşırdık. Ailece mağdur durumdayız. Annem kendi ihtiyaçlarını göremez durumda. Ben yurt dışında yaşıyorum, elimden bir şey gelmiyor. Küçük kızkardeşim köyde kalıyordu. Dün apar topar yanına o gitti. Annemler 5. katta oturuyorlar. Hastaneye bile getirip götürmekte zorlanıyoruz. Her şeyiyle Mustafa ilgileniyordu. Onun evden gitmesi annemi yıkar. Kahvaltısını, yemeğini, her şeyini… Annem 6 yıl önce bel fıtığından ameliyat oldu, kısmi felç geçirdi, ayakları tutmuyor, yere hiç basamıyor. Çorabını giyemeyecek durumda.” dedi.