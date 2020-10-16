Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde "vicdanları sızlatacak" bir vefat daha /16 Ekim 2020 09:07

Cezaevinde "vicdanları sızlatacak" bir vefat daha

18 Temmuz 2016’dan bu yana Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan ve kötü şartlarda altında ağır kalp hastası olan Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan hayatını kaybetti.

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Ağır kalp hastası olan ve bütün başvurulara rağmen tedavisine ve tahliyesine izin verilmeyen Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan cezaevinde hayatını kaybetti.

Önceki günlerde ailesine bir faks gönderen Avıalan şunları ifade etmişti:
 
“Hasta ve ölüme çok yaklaşmış bir insan olarak her türlü Yardıma ihtiyacım var…. Durumum çok kötü. Çok acı çekiyorum. Fedakârlık yapabilecek herkesten bir şeyler yapmasını bekliyorum…

"KARNIM ŞİŞ, BAŞIM SÜREKLİ DÖNÜYOR, UYAYAMIYORUM"

“Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştır. Kolumu kıpırdatamıyorum. Aldığım oksijen yetmiyor, çok az yiyebiliyorum, karnım şiş, nabzım sürekli düşük, başım sürekli dönüyor, uyuyamıyorum. 

Jandarmalar tarafından her türlü onur kırıcı muameleye ve hakarete maruz kalıyorum. Hayatımı zorlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Doktorlar ilgilenmiyorlar. Allah yardımcımız olsun. Belki de elveda…”

Avılan, 2018 yılı başlarında kalp rahatsızlığı yaşamaya başladı. Öncesinde “Kalpte rahatsız ritim bozukluğu” (Innocent Sufl.) bulunan Avıalan’ın rahatsızlığı hapishanenin kötü koşulları içerisinde zamanla büyüdü. 

Cezaevi yönetimi Avıalan’ın tedavi talebine cevap vermedi ve yaklaşık 10 ay boyunca oyaladı.

Tüm çabalar sonucunda 2018 yılının sonunda Avıalan’a ’a 2 kablolu kalp pili takıldı. Ailesinin, ücretini kendilerinin ödemek istemesine rağmen 3 kablolu pil takılması talebi kabul edilmedi. 

Bu şekilde yaşamına devam eden Avıalan’ın sağlık durumu 2019 yılı sonlarından itibaren kötüleşmeye başladı.

Kalp vazifesini iyi yapamadığı için iç organları büyük hasar gören Avıalan’ın akciğerleri su toplamış ve KOAH hastalığı ortaya çıkmış durumdaydı. 

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ OLMASI GEREKİYORDU

Böbrek ve Pankreasta KİST oluşumu ve Karaciğerde C seviyesi siroz sebebiyle işlev kaybı mevcuttu. Aşırı kilo kaybı ve mevcut sağlık sorunları sebebiyle yoğun bakımda olması gereken Avıalan, Sincan Cezaevi'nde tutuluyordu.

Avıalan için  “İnfaz erteleme ve tedavi” için yapılan başvurulardan sonuncusu 7 Ağustos 2020 Cuma günü reddedildi. 

Avıalan’ın acilen yoğun bakıma kaldırılması ve kalp sağlığı için 3 kablolu kalp pilinin takılması gerekiyordu. 

Fakat bunlar yapılmadığı için Avıalan hayatını kaybetti.
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