Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde yine koronavirüs alarmı: 27 mahpus hücrelere konuldu /01 Aralık 2020 18:23

Cezaevinde yine koronavirüs alarmı: 27 mahpus hücrelere konuldu

İşkence ve kötü muamele haberleriyle gündeme gelen Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevi ile ilgili hasta tutuklularla ilgili yeni haberler gelmeye başladı

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Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevi D-17 koğuşunda kalan 27 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Mahpusların hepsi hücrelere konuldu. Önlem alınması için Adalet Bakanlığına çağrı yapıldı.

 Kahramanmaraş Türkoğlu 1 No’lu T Tipi Cezaevinde bir koğuşun tamamı Kovid-19’a yakalandı. D-17 koğuşunda kalan mahpusların hepsi tekli hücrelere alındı. Yanlarına birer adet buton verilen mahpuslara “fenalaşırsanız bu butonlara basın” denildi. Tutuklular arasında kronik rahatsızlığı olan birçok insan olduğu belirtiliyor.

“ADALET BAKANLIĞI DUY!”
Olay, Türkoğlu’nda eşi tutuklu olan bir kadının, HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mesaj göndermesiyle ortaya çıktı. Mesajı Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslenerek “Duy” dedi:

“@adalet_bakanlik duy! Vekilim, Maraş Türkoğlu 1nolu L Tipi Cezaevi’nde eşim tutuklu bulunmakta. D17 koğuşu 27 kişi hepsi (+) çıktı, tekli koğuşlara alınıp yanlarına birer adet buton verip, fenalaştığında bu butona basın demişler. Kronik rahatsızlığı bulunan bir sürü mahpus var.”

MEMUR LOJMANLARI DA KARANTİNADA
Son günlerde Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde vaka sayısının çok arttığı, memur lojmanlarının bile karantinaya alındığı iddia ediliyor.
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