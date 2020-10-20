Cezaevinde yürek burkan bir ölüm daha!

İki yıllık hapis cezası sebebiyle Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 27 yaşındaki Serkan Tumay’ın yaklaşık bir ay önce gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edilmişti.







Darp sebebiyle kolu ve kafasında kırıklar oluşan Tumay, başka cezaevine naklinin yapılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vermişti. Dilekçesine henüz cevap alamayan Tumay’ın cezaevinde öldüğü ailesine bildirildi.





Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre Serkan Tumay’ın kardeşi Gökhan Tumay, koğuş arkadaşlarından aldıkları bilgiye göre kardeşinin yaklaşık bir ay önce darp edildiğini öğrendiklerini söyledi.





Gökhan Tumay şunları anlattı: "29 Eylül 2020 tarihinde diğer kardeşim Hakan Tumay, Kırıkkale İnfaz Savcılığı'na gönderilmek üzere bir dilekçe yazdı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile bu dilekçeyi Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Dün kardeşimin cezaevinde vefat ettiğini öğrendik."





Cezaevinde gardiyanlar tarafından darp edilen 27 yaşındaki Serkan Tumay hayatını kaybetti.





DİLEKÇE VERDİĞİ HÂLDE NAKİL TALEBİNE CEVAP VERİLMEDİ





Tumay, "Öğrendiğime göre; kardeşim 17 Ekim 2020 tarihinde vefat etmiş. Bildiğim kadarıyla otopsi işlemleri için Ankara’ya gönderilerek otopsi de orada yapılmış." diye konuştu.





Tumay şunları dile getirdi: "Ben kardeşimin daha önce şikâyetçi olduğumuz darp olayı sebebiyle öldürüldüğünü düşünüyorum. Kardeşimi darp ederek ölümüne sebep olan kişilerden ve Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurum yönetiminden şikâyetçiyim. Kamera görüntülerinin de incelenerek soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulundum."





"OĞLUMU CEZAEVİ İDARESİ ÖLDÜRDÜ"





Anne Hasibe Tumay ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle cezaevine ziyarete dahi gidemediklerini ve bu dönemde oğlunun darp edildiğini söyledi.





Oğlunun darp edildiğini Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdiğini, ancak sevkinin yapılmadığını dile getiren anne Tumay, “Benim oğlumu cezaevi idaresi öldürdü. Önce yüzü maskeli kişiler bir odaya kapatıp kolunu, kafasını kırmışlardı. Şimdi de onlar öldürdüler. Oğlumun ölümünden sorumlu herkesten şikâyetçiyim. Bunun hesabını verecekler.” dedi.





DARP İZLERİ BOYNUNDA, BACAKLARINDA HÂLÂ DURUYORDU





Baba Kazım Tumay, “Oğlumu cezaevinde öldürdüler. Bunun yapanlar resmi görevlilerdir.” diye konuştu.



