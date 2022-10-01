Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi /01 Ekim 2022 10:51

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Edirne Uzunköprü’de trafik kontrolünde polis tarafından Yunanistan’a kaçakları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak 8 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine gönderilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Büşra Çulha’nın anne ve babası yetkililere seslendi.

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Tr724.com'un haberine göre, 8 aylık Bahar bebeğin cezaevi şartlarında kalamayacağını söyleyen anneannesi ve dedesi cezaevindeki tüm bebeklerin evlerinde annelerinin yanında büyümesi için yetkililerin vicdanlarına seslendi.

”BAHAR BEBEĞİ CEZAEVİNDE KALMASIN, TÜM BEBEKLER CEZAEVİNDEN ÇIKSIN”

29 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Büşra Çulha babası ve 8 aylık Bahar bebeğin dedesi Abdullah Semerci paylaştığı videoda, “Ben Abdullah Semerci. Büşra Çulha’nın babası ve Bahar bebeğin de dedesiyim. Biz Türkiye’ye bahar gelsin diye ‘’Bahar’’ adını verdiğimiz Bahar bebeğin cezaevlerinde sineklerin arasında, sivrisineklerin yemesine gönlümüz hoş değildir. Ve tüm bebekler cezaevlerinde olmamalıdır. Türkiye’ye yakışmıyor. Ben 50 senelik esnafım, böyle şeyler yanlıştır. Bu bebeğin ve annesinin ve tüm bebeklerin bir an önce cezaevlerinden çıkarılmasını ve evlerinde annelerinin yanında büyümesini istiyoruz. Yetkililerin bunu görmesini ve duyması temenni ediyoruz. Vicdan azabı çekmeyenlerin de vicdan azabı çekmelerini istiyoruz. Bu yanlıştan Türkiye’nin dönmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘BAHAR BEBEK HASTA, CEZAEVİNDE ATEŞİ ÇIKIYOR’

Büşra Çulha’nın annesi ve Bahar bebeğin anneannesi Ayşe Semerci ise duygularını şöyle ifade etti:

“Ben Ayşe Semerci. Büşra Çulha’nın annesiyim, Bahar bebeğin anneannesiyim. Kızım 10 gündür bebeğiyle birlikte hapiste. Bahar bebek hasta, geceleri ateşleniyor. Bebekler hapiste büyümesin kızımı ve yavrumuzu serbest bırakın.”
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