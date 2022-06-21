Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki 9 aylık hamile tutuklu Ceyda Nur Eroğlu doğum için hastaneye sevk edildi /21 Haziran 2022 12:20

Cezaevindeki 9 aylık hamile tutuklu Ceyda Nur Eroğlu doğum için hastaneye sevk edildi

Yaklaşık 1,5 aydır Edirne'de tutuklu olan 9 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu, doğum sancısı başlayınca hastaneye kaldırıldı

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5 Mayıs’ta tutuklanarak Edirne Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen 9 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu, doğum sancısı başlayınca apar topar Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bold Medya’da yer alan habere göre, yaklaşık 1,5 aydır tutuklu olan 9 aylık hamile Ceyda Nur Eroğlu, doğum sancısı başlayınca dün akşam Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

 
Avukatı Furkan Özel’in verdiği bilgiye göre, e-nabız kayıtlarında saat 21.34’te hastaneye girişi yapılan Eroğlu’na en son 23.43’te tahliller yapıldı. Cezaevi yönetiminin de kayınvalidesini arayarak Eroğlu’nun doğum için hastaneye kaldırıldığına dair bilgi verdiği öğrenildi.

Eşi Süleyman Eroğlu da aynı cezaevinde tutuklu olan Ceyda Nur Eroğlu erkek bir bebek dünyaya getirecek.

Cemaat soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eroğlu’nun dosyası 2 yıldır Yargıtay’da bekliyor.
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