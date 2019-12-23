Cezaevindeki ağır hasta tutuklu ve hükümlüler ne yapabilir?

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) son verilerine göre 220 bin kapasiteli Türkiye cezaevlerinde şu anda yaklaşık 280 bin mahkum bulunuyor.

Bunlar arasında 457’si ağır olmak üzere bin 334 hasta mahkum da yer alıyor.



ÜÇLÜ PROTOKOL ŞARTI





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son yaptığı bir açıklamada çalışmaları halen süren yargı reformu kapsamında ağır hasta hükümlü ve tutuklulara yönelik mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için alternatif infaz yöntemleri uygulamayı hedeflediklerini belirtmişti.





Hasta tutuklu ya da hükümlü sağlık sorunu olduğunda ilk olarak cezaevindeki revire çıkıyor. Sağlık sorununa göre revirdeki doktor normal bir hastaneye sevk isteyebiliyor.





Ancak sevkin gerçekleşmesi genelde Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları arasındaki üçlü protokol nedeniyle çok zaman alıyor.





Yasaya göre sevk sırasında tutuklunun yanında jandarma bulunması gerekliliği de bu işlemi son dönemde zorlaştıran nedenler arasında. Profesyonel orduya geçilmesi ile birlikte jandarma er ve erbaş sayısı dörtte bir oranında azalmış durumda.





Ciddi hastalıkları olanların tahliyesi için Adli Tıp raporu kritik önemde. Ancak Adli Tıp’tan bu raporun çıkması genelde çok zor ve çıksa bile hastanın tahliyesi gerçekleşmeyebiliyor.





Çünkü kanser ve kalp hastaları gibi riski yüksek ve cezaevinde kalması mümkün olamayan mahkumların tahliye edilmeleri 2013’te İnfaz Yasası’nda yapılan değişiklikle “toplum güvenliği için tehlike oluşturmama” şartına bağlandı.







PEKİ HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER NE YAPABİLİR ?





Hasta tutuklu ve hükümlüler için Türkiye içinde hukuki bir sonuç almak gittikçe zorlaşıyor. Siyasi iktidar çoğu olaya siyasi yönden baktığı için keyfi uygulamalar yapılıyor.





Ancak Yurt Dışın'da özellikle AİHM ve Birleşmiş Milletler'de hak ara yolları kullanılabilir.





Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi'nin kurucusu İhraç Hakim Talip Aydın sosyal medya hesabından





Hasta tutuklu ve hükümlüler için tavsiyelerde bulundu.





Hasta tutuklu ve hükümlülerin veya avukatlarının mutlaka yapması gereken başvuruları sıralayan Aydın insan hakları derneklerine de tavsiyelerde bulundu.









