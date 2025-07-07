Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki Altaylı AKP'nin gizli planını açıkladı: '4 belediye için hazırlık yapılıyor' /07 Temmuz 2025 10:06

Cezaevindeki Altaylı AKP'nin gizli planını açıkladı: '4 belediye için hazırlık yapılıyor'

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel Youtube kanalına gönderdiği mektupta CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlara ilişkin kulis bilgileri aktardı.

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22 Haziran'da “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalındaki "boş koltuk" serisinde dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. 

"Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" başlığıyla yayınlanan videoda Altaylı, "Cuma günkü mektubumda hafta sonu üç belediyeye operasyon yapılacağının tüyosunu vermiştim" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"ALLAH BALIKESİR'İ, BURSA'YI KORUSUN"
"Beklediğimiz oldu. İktidar belli ki tamamen şaşırmış olmalı ki artık alfabetik gidelim demişler. Dün A'lar ile başladı. 01 Adana, 02 Adıyaman, 07 Antalya. Ne diyelim? Allah Balıkesir'i, Bursa'yı korusun iktidarın hukuksuzluğundan."

'4 İLÇE İÇİN HAZIRLIK' İDDİASI"
Altaylı videoda dikkat çeken bir kulis bilgisine yer verdi.

"Şu anda 4 belediye için hazırlık yaptıkları dedikodusu dolaşıyor" diyen Altaylı şunları söyledi:

"Bir ilçede birkaç belediye meclis üyesi transfer edip, meclis çoğunluğunu alıp başkanı ondan sonra görevden almaya hazırlandıkları söyleniyor."
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