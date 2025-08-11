Cezaevindeki Altaylı'ya yeni soruşturma

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı.





Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 5 Ağustos tarihli yayından ötürü YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'ya, aynı tarihli yayın sebebiyle bir soruşturma daha açıladığını yazdı.





Soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası üzerinden başlatıldı.





Saymaz, konuya dair şunları yazdı:





"Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil."