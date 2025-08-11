Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki Altaylı'ya yeni soruşturma /11 Ağustos 2025 10:34

Cezaevindeki Altaylı'ya yeni soruşturma

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 5 Ağustos tarihli yayından ötürü YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'ya, aynı tarihli yayın sebebiyle bir soruşturma daha açıladığını yazdı. 

Soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası üzerinden başlatıldı. 

Saymaz, konuya dair şunları yazdı: 

"Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevindeki Altaylı'ya yeni soruşturma Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:45