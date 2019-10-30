Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

Annesi ile birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan Miraz bebek, haftasonunu babasının yanında geçirdikten sonra resmi tatil olduğu gerekçesiyle annesinin yanına alınmayınca cezaevi kapısı önünde gözyaşlarına boğuldu.









Annesi Gülistan Diken Akbaba’yla birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan Miraz bebek, geçtiğimiz haftasonunu birlikte geçirmek üzere babası Cengiz Zaza Akbaba tarafından Cuma günü cezaevinden dışarı çıkarıldı. Bütün haftasonu oğlu ile birlikte zaman geçiren baba, Miraz bebeği yeniden annesinin yanına bırakmak üzere oğluyla bugün cezaevine gitti.





Eşi ile kapalı görüş gerçekleştiren Akbaba, görüş sonrasında çocuğu annesine bırakmak istedi. Ancak cezaevi görevlileri, resmi tatil olduğu gerekçesiyle çocuğu annesinin yanına alamayacaklarını söyledi.





Bu nedenle Miraz bebeğin baba ve annesi duruma itiraz ederek, cezaevi görevlileri ile tartıştı. Yaşananları aktaran baba Cengiz Akbaba, tartışma sırasında cezaevi görevlilerinin “Elimizden gelse bu görüşleri de yasaklayacağız” dediğini belirti.









İtirazlarına rağmen annesinin yanında kalmasına izin verilmeyince babası Miraz bebekle dışarı çıktı. Annesinin yanında kalmasına izin verilmeyen Miraz bebeğin gözyaşlarına boğulduğu anlar yakınları tarafından kaydedildi.







