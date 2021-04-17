Cezaevindeki Gergerlioğlu'ndan mesaj var

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahekemesi kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.









2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski Eski Kocaeli milletvekili rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.





Gergerlioğlu Twitter’dan şunları kaydetti:





*Umarım ki Ramazan, bu çürümüş Ak Parti-MHP ittifakından kurtulmamızı ve hakkaniyet esaslı bir eksende buluşan toplumu müjdelesin.





*Oruç tutanlar bilmelidir ki, bu aziz dini maske olarak kullanan cumhur/zulüm ittifakından, din ve milliyet istismarından uzak durmalı. Bu Ramazan’da Müslümanlar, oruçlarına ve dinlerine daha sıkı sarılmalı bu ittifakın fesadına daha dikkat etmelidir.





*Kürt meselesinin çözümü için adil ve eşitlikçi bir zemin çabasında olmayan Müslüman, bu aziz ayda tuttuğu orucu gözden geçirsin. Bu dinin açıklıkla öğrettiği, adalettir.





*Bir elinde Kuran, diğer elinde yolsuzluk olan bu iktidarın kötülüklerinden ülkemizi koru ya Rabbi!





*Ahmet Altan, demokrasi olmadığı için cezaevindeydi. Tamamen siyasi cezalandırmayla 5 yıla yakındır hapisteydi. Tahliye haberini sevinçle karşıladım. Demokrasi ve hukuk kazandı, kazanacak.





*İhlallerle uğraşırken size yafta vurulacağı endişesi taşırsanız insan hakları savunucusu olamazsınız, idare-i maslahatçı olursunuz.





*Cezaevi girişinde, bana da çıplak arama yapabilecekleri endişesindeydim, yapmadılar. Bu ihlali gündem ettik, başardık. Bu, bana ve hak savunucularına yeter.





*Soğuktan dolayı ailemden istediğim bereyi, cezaevi, ‘kar maskesi yapılabilir’ gerekçesiyle vermedi. Hakkını gasp ettiğiniz milletvekili kaçmaz, onuruyla Meclis’e dönecektir, bunu bilin.





*1994, Newroz’dan dört gün önce, bazı vekillerin, Meclis’te Kürtçe yemin ettikleri için milletvekillikleri düşürülmüştü. 2021’de yine Newroz’dan 4 gün önce vekilliğim düşürüldü. Bu anlayış mı Kürt meselesini çözecek?





*Beni ve partili arkadaşlarımı cezaevine atabilirsiniz ama bu devlet, oluşturduğu Kürt sorununu, Kürtlerden özür dilemedikçe çözemez. Cezaevleri dolsa ne yazar!





*Ben cezaevindeyim. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, hala görevde. Çıplak aramanın, işkencelerin, insan kaçırmaların araştırılmasını istememin ve reddedilmesinin sonucu bu.





*Uzun süre, etkinliği az Çin aşısında ısrar edenler, hangi duygusal(!) motivasyonla Çin ile alışverişi devam ettirdi? Uygurları satmanın bedeli miydi bu?