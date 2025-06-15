Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki görüşme CHP'de nasıl karşılandı? İki isim neler konuştu? /15 Haziran 2025 10:44

Cezaevindeki görüşme CHP'de nasıl karşılandı? İki isim neler konuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Görüşmede neler konuşulduğu ve görüşmenin nasıl bir havada geçtiği ise merak konusu oldu.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan perşembe günü CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki cezaevinde ziyaret etti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan İmamoğlu, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek “Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik zaman diliminden geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki partimize ve yerel yönetimlerimize açık bir düşman hukuku uygulanmakta, büyük bir kuşatma ve operasyon yürütülmektedir. CHP’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir. Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır. Genel başkanımız Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına yürekten ve kesinlikle inanıyorum. CHP’yi iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır” dedi.

'KAOTİK ORTAM BİTSİN'
Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüşmeye ilişkin bilgi veren parti kaynakları, “kurultay davası ve davadan önceki yönetimi geri getirtecek bir karar çıkması ihtimaliyle ilgili parti içinde yaşanan gerilimin bu buluşmayla azaldığını” söyledi. Görüşmede iki isim arasında, “Dava sonucunda eski yönetimin göreve gelmesi halinde partiyi kurultaya götürün” gibi konuşmalar yapılmadığı, bunun yerine daha çok “Partinin yargı üzerinden tartışılmasına kimse izin vermemeli. CHP yargı operasyonlarına karşı kendi içinde birlik olmalı” gibi değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

CHP kulislerinde, buluşmayla ilgili “İç gerilimi düşüren, olumlu bir görüşme oldu” yorumları yapıldığı ve iki tarafından da görüşmeden memnun ayrıldığı aktarıldı. Ayrıca görüşmeyle ilgili “Parti içi kavga herkesi yıpratır ve dışarıdan verilecek zararları kolaylaştırır. Buna karşı birleştirici bir görüşme oldu. Geçmiş genel başkanla mevcut genel başkanımızın yan yana durup, bu kaotik ortamın bitirilmesi; CHP’nin içine dönük bir mücadelenin doğru olmayacağı konuşuldu. Partiye sahip çıkılması ve önümüzdeki dönemde güçlerin birleştirilmesi değerlendirildi” bilgisi paylaşıl
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