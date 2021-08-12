Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki Hüsamettin Uğur’un kızının feryadı /12 Ağustos 2021 19:09

Cezaevindeki Hüsamettin Uğur’un kızının feryadı

Cezaevindeki Hüsamettin Uğur’un kızı: ‘Gerekirse babamı tehdit eden gardiyanların afişlerini bütün Afyona dağıtırım’

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrasında tutuklanarak önce Keskin Cezaevi’ne konulan, daha sonra da Afyon T tipi 1 Nolu Cezaevine gönderilen Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’a yönelik işkence ve kötü muamele haberleri gelmeye devam ediyor.

Uğur’un kızı Nalan Dilara Uğur, babasının cezaevinde yaşadığı işkence ve kötü muameleyi sosyal medya hesabı Twitter’da gündeme getirmeye devam ediyor. Uğur şunları söyledi:

”Babam Afyon T tipi 1 Nolu Cezaevinde de sıkıntılar yaşıyor, en basit anayasal hakları dahi ihlal ediliyor. Hakkını savundukça da tehditler alıyor. Henüz babamdan dinleyemedim, yarın sabah görüşe gittiğimde dinleyebileceğim. Bana bu endişeyi yaşatan herkesin allah belasını versin.”

”Şubatta gittiği cezaevinde montunu aylarca alamadı, teslim edilmesine dair karar çıktığında gardiyanın biri tarafından “bu karar yanlış iptal ettireceğim” denerek verilmedi. Ardından aynı gardiyan tarafından lütuf buyurur gibi “insanlığımdan veriyorum” denilerek teslim edildi.”

”Kendisini devlet sanan gardiyanlarınız ne yaparsa yapsın babam hakkını savunmaktan vazgeçecek biri değil. Ne bu hafta babamı müdürün yanında tehdit eden gardiyanın tehdidine ne de müdürün bu tehdide sessiz kalışına boyun eğer. Ve inanır mısınız ben de boyun eğmem @adalet_bakanlik”

”Bu sefer geçenki yaşattıklarınıza kalmaya çalıştığım kadar sakin kalmam. İfşa mı, isim isim fotoğraf fotoğraf ifşalarım tüm çalışanlarınızı. Gerekirse afişler bütün Afyona dağıtırım. Mesleki yeterliliği olmayan burnu kaf dağında gardiyanlarınızı babamdan uzak tutun 
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