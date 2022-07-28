Cezaevindeki iki hasta tutuklu ölmek üzere

HizmetHareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Çorum Sungurlu Cezaevinde tutuklu olan Tacettin Başer, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakıma kaldırıldı.





TACETTİN BAŞER’İN ŞUURU KAPALI

Başer’in sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Tahlillere baktım, gecikmeyi gösteriyor! Geçen hafta Ödemiş Cezaevinde Mehmet S. Demiröz ihlalleriniz nedeniyle hayatını kaybetti, bugün de Tacettin Başer mi ölecek?” dedi.

Gergerlioğlu, Başer’in şuurunun kapalı ve ölmek üzere olduğunu da ifade etti.







“EHETTİN KAYNAR YATAKTAN KALKAMIYOR”

Kürt soruşturmaları kapsamında Karabük Cezaevinde tutuklu olan 73 yaşındaki Ehettin Kaynar’ın sağlık durumunu da gündeme getiren Gergerlioğlu, “Ehettin Kaynar, 73 yaşında kronik hastalıkları olan Karabük Cezaevindeki mahpus. İyice kötüleşti, kusuyor, gereken tedaviyi alamıyor! Yataktan kalkamadığı için ailesiyle tel. görüşüne gidemiyor! Ne olacak durumu? Ölümünü mü bekliyoruz?” ifadelerini kullandı.







