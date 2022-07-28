Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki iki hasta tutuklu ölmek üzere /28 Temmuz 2022 09:07

Cezaevindeki iki hasta tutuklu ölmek üzere

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Karabük ve Çorum cezaevlerinde kalan Tacettin Başer ve Ehettin Kaynar'ın sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi. Yoğun bakıma kaldırılan Başer'in şuurunun kapalı ve ölmek üzere olduğu ifade eden Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'na seslenerek "Ne olacak durumları, ölmelerini mi bekliyoruz." dedi.

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HizmetHareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında Çorum Sungurlu Cezaevinde tutuklu olan Tacettin Başer, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakıma kaldırıldı.

TACETTİN BAŞER’İN ŞUURU KAPALI
Başer’in sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Tahlillere baktım, gecikmeyi gösteriyor! Geçen hafta Ödemiş Cezaevinde Mehmet S. Demiröz ihlalleriniz nedeniyle hayatını kaybetti, bugün de Tacettin Başer mi ölecek?” dedi.
Gergerlioğlu, Başer’in şuurunun kapalı ve ölmek üzere olduğunu da ifade etti.

“EHETTİN KAYNAR YATAKTAN KALKAMIYOR”
Kürt soruşturmaları kapsamında Karabük Cezaevinde tutuklu olan 73 yaşındaki Ehettin Kaynar’ın sağlık durumunu da gündeme getiren Gergerlioğlu, “Ehettin Kaynar, 73 yaşında kronik hastalıkları olan Karabük Cezaevindeki mahpus. İyice kötüleşti, kusuyor, gereken tedaviyi alamıyor! Yataktan kalkamadığı için ailesiyle tel. görüşüne gidemiyor! Ne olacak durumu? Ölümünü mü bekliyoruz?” ifadelerini kullandı. 


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