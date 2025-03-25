Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki İmamoğlu'ndan Erdoğan'a destek mesajı /25 Mart 2025 10:46

Cezaevindeki İmamoğlu'ndan Erdoğan'a destek mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden yeni bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine yönelik söylenen küfürlere sert sözlerle tepki gösteren İmamoğlu, eşi ve annesi için yapılan saygısız paylaşımlar için savcılığı göreve çağırdı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Kapalı Cezaevi’nden yeni bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine yönelik söylenen küfürlere sert sözlerle tepki gösteren İmamoğlu, eşi ve annesi için yapılan saygısız paylaşımlar için savcılığı göreve çağırdı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak" ifadelerine yer verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevindeki İmamoğlu'ndan Erdoğan'a destek mesajı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:57