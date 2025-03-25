Cezaevindeki İmamoğlu'ndan Erdoğan'a destek mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Kapalı Cezaevi’nden yeni bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine yönelik söylenen küfürlere sert sözlerle tepki gösteren İmamoğlu, eşi ve annesi için yapılan saygısız paylaşımlar için savcılığı göreve çağırdı.





Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak" ifadelerine yer verdi.