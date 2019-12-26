Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Ameliyattan sonra yaşadığı sıkıntıları bitmeyen Özdağan’ın kanser hastalığı kemiğine de sıçradığı için önümüzdeki günlerde 2. ameliyatını olacak.

Kardeşinin durumundan endişe eden ablası Emine Erdem ise yaşananları duyurmak için sosyal medyada bir video paylaştı.

‘Kardeşimle ilgili çok endişeliyiz’

Erdem, “Kardeşim için Bugün açık görüşe gittik bana şöyle bir ifade de bulundu. “Hastaneye götürüldüğüm zaman bana hiçbir şekilde açıklama yapılmıyor. Hastalığımla ilgili bana direk hiçbir soru sorulmuyor. Benim hastalık durumumu, ameliyat durumumu benim yerime gardiyanlar anlatıyor ve benimle ilgili Ocak ayında bir ameliyat kararı verilmiş. Ben bunu bir yetkiliden ya da bir doktordan değil; gardiyanlar birbiriyle konuşurken öğreniyorum.’ Bu bizi çok endişelendirdi. Biz yetkililerden nasıl bir süreç yaşayacağımızı duymak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.