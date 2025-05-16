Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki KHK'lı yurt müdiresi tahliyesine günler kala intihar girişiminde bulundu /16 Mayıs 2025 10:19

Cezaevindeki KHK'lı yurt müdiresi tahliyesine günler kala intihar girişiminde bulundu

Isparta’da Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve tahliyesine 1 ay kalan Melike Öztürk (34), tutuklu bulunduğu Afyon Kadın Açık Cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

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Öztürk’ün durumunun ciddi olduğunu ve ameliyata alındığını sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu kaçıncı, kaçıncı? Zulüm arşa çıktı! Suçu: Yurt müdireliği! Afyon Açık Cezaevinde Melike Öztürk, önce gözaltında 2 aylık bebeğini düşürdü, 4,5 yıldır hapisteydi, psikolojisi iyice bozulunca bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu, ameliyata alınıyor!” dedi.

TR724’ün edindiği bilgilere göre, saban namazını kıldıktan sonra yatan Öztürk’ün bilekleri kesik halde uyandığı, hiçbir şey hatırlamadığı, gardiyanların da kendisinden böyle bir girişim beklemediği öğrenildi.

6 AY ÖNCE KARDEŞİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Isparta Eğirdir’de kapatılan bir kız yurdunda müdürlük yaptığı için ve tanık ifadelerine dayanılarak ceza verilen Öztürk, 51 ay Isparta E Tipi Cezaevinde kaldıktan sonra 4 ay önce Afyon Kadın Açık Cezaevine sevk edildi. 

OHAL döneminin başında gözaltına alınan Öztürk, 10 haftalık bebeğini gözaltındayken kaybetti. Geçtiğimiz aralık ayında ise kardeşi trafik kazasında vefat eden Öztürk’ün psikolojik sağlığının iyi olmadığı belirtildi. 

“YALVARIYORUM SESİMİZİ DUYURUN”
Kendisine de 8 yıl 9 ay ceza verilen ve 5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Melike Öztürk’ün eşi B.Öztürk, eşinin bu süreci evinde geçirmesini Gergerlioğlu’ndan yardım istedi:

“Bu süreçte biz çok yıprandık, 2 aylık yavrumuzu kaybettik, maddi manevi alt üst olduk. En son aralık ayında eşim kardeşini trafik kazasında kaybetti. Bu durum psikolojini çok etkiledi. Eşim inançlı biri olmasına rağmen yaşadığımı bu süreç hayatımızı darmadağın etti. Ne olur yalvarıyorum, sesimizi duyurun, eşim bu süreci evimizde geçirsin.”
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