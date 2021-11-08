Cezaevindeki mahpuslara görüntülü telefon ayrımcılığı: KHK’lıların görüşmesi yasak

Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde başlatacağını duyurduğu, mahpusların aileleriyle görüntülü görüşmesini sağlayan Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu E-Görüş Projesi (ACEP) bazı cezaevlerinde 2 Kasım’da uygulanmaya başladı. Ancak görüntülü görüşme hakkı sadece adli tutukluları kapsıyor.





SİSTEM ADLİ TUTUKLULARIN KOĞUŞLARINA KURULDU

Edinilen bilgiye göre uygulamayı ilk başlatan cezaevlerinden İzmir Kadın Kapalı İnfaz Kurumu’nda adli tutukluların koğuşuna görüntülü konuşma sistemi kuruldu. Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunanların koğuşuna ise henüz bu sistem kurulmadı.





Bugün İzmir Kadın Kapalı İnfaz Kurumunu arayıp yakınlarıyla görüntülü görüşüp görüşemeyeceklerini soran ailelere de “Sizin suç gurubunda bu uygulama yok.” cevabı verildi.





Adalet Bakanlığı 2020 yılında yayınladığı açıklamada, “terör örgütü üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklu bulunanların görüntülü görüşme yapabilmesini şarta bağlamış ve mahpusun cezaevindeki tutum ve davranışlarına göre belirleneceğini duyurmuştu. Şimdilik bu şart bile dikkate alınmıyor.





E- GÖRÜŞ MOBİL UYGULAMASI

Adalet Bakanlığı’nın “İnsan Hakları Eylem Planı” ile “Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu) E-Görüş Projesi kapsamında hükümlü ve tutukluların aileleriyle görüntülü görüşmesi hedefleniyor.





Hükümlü ve tutuklu yakınlarının görüntülü görüşme yapabilmesi için sisteme kayıtlı telefonlarının bulunduğu mobil cihazlardan Andorid ve IOS internet mağazalarında bulunan “E-Görüş Mobil Uygulaması”nı indirerek kurulum yapmaları gerekiyor.