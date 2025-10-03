Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara partisi CHP'den istifa etti /03 Ekim 2025 18:36

Cezaevindeki Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara partisi CHP'den istifa etti

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Kara, "Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda 'üyeliğimi askıya alarak' beni gözden çıkardı" dedi.


Kara açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için 'masumiyet karinesi' nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir. Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere."

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, temmuz ayında belediyeyi hedef alan rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra "rüşvet, icbar suretiyle irtikap ve zimmet" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. 
