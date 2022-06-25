Cezaevindeki şüpheli ölümü soran Gergerlioğlu'nun hesabı Elazığ Valiliği tarafından engellendi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Elazığ’da cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Umut Bulut hakkında Elazığ Valiliği'ni etiketleyerek attığı tweet sonrası, valiliğin Twitter hesabı tarafından engellendi.

T24'ün aktardığına göre, HDP'li Gergerlioğlu, "17 yaşında şüpheli bir şekilde Elazığ cezaevinde ölen Umut Bulut'un ailesini ziyaret ettik, ayrıntılı konuştuk. 'Suçsuzum, tutuklarsanız intihar edeceğim' diyen çocuğu tek kişilik bir hücreye niye koydunuz? Ailesi soruyor bunları. Cevap?" diye attığı tweette Adalet Bakanlığı'nı ve Elazığ Valiliği'ni etiketledi. Elazığ Valiliği, attığı tweet sonrası Gergerlioğlu'nun hesabını Twitter'dan engelledi.

Gergerlioğlu, Umut Bulut'un açıklamasına ilişkin olarak şunları sormuştu:





"17 yaşında cezaevinde hayatını kaybeden Umut Bulut vakasını uzun süredir gündem ediyorum, soru önergesi ile Adalet Bakanlığı’na sordum. Sosyal medyalarımda her gün gündem ediyorum. Umut Bulut 17 yaşında bir gasp ithamı üzerine tutuklanan ama 'Ben böyle bir suç işlemedim, tutuklarsanız intihar ederim' diyen ve üstüne tutuklanan ve cezaevine girerken 'Bakın intihar edeceğim' demesine rağmen koğuşta tek başına kalınca intihar eden bir çocuk, 17 yaşında. Bu konu ile ilgili biz cevap alamıyoruz.





Bugün Elazığ’a geldim, aileyi ziyaret ettim. Babayı ve abisini dinledim ve onlar bakanlıktan, cezaevinden, savcılıktan hiçbir açıklama yapılmadığını ve bu konuda çok üzgün olduklarını, hiçbir bilgi verilmediğini beyan ederek sitemlerini gündeme getirdiler.





Ben de bunu sosyal medyamda tekrar paylaştım ve cevap beklediğimizi söyledim fakat halen bir cevap yok. Cevap olarak da Elazığ Valiliği Twitter’da beni engellemiş! Olacak iş değil! Ben bir milletvekili olarak Ankara’da feryat ediyorum Umut Bulut cinayeti aydınlatılsın bir açıklama yapılsın diye açıklama yapılmıyor. Elazığ’a geliyorum, aileyi özellikle ziyaret ediyorum ve Elazığ Valiliği’ne gayet güzel bir üslupla çağrıda bulunuyorum, baba ve abi de bu konuda çağrıda bulunuyorlar. Cevap olarak da bizi sosyal medyadan engelliyorlar. Çok üzücü bir durum, iktidarın nasıl bir yerde olduğunu gösterir bir örnek, nasıl kendisini eleştireni yok saymaya çalıştığını, görmek istemediğini gösteren bir örnek.





Adli bir vaka ve ben şahsen bir milletvekili olarak, baba olarak bu duruma çok üzülmüştüm çünkü karşımızdaki kendi evladımız yaşındaki çocuk ve göz göre göre intihar edeceğini söylediği halde maalesef ki ölümüne göz yumuluyor, büyük bir skandal var ortada ve açıklama yapılmıyor.





Kamera kayıtları ile koğuşu izlendiği halde, intihar anları izlendiği halde bu konuda bir açıklama yapılmaması son derece manidar. Üzücü olan şu; devlet böyle mi olur? Vatandaşın hakkını savunan, milletvekilini sosyal medyadan engelleyen şey devlet midir? Biz bunu Meclis’te de soruyoruz, buradan tüm Elazığ’a soruyorum. Gariban bir çocuğun hakkını aramak isteyen bir milletvekilini sosyal medyadan engelleyen anlayış devlet midir? Böylesi bir anlayış mı hukuk, merhamet, vicdan, adalet dağıtacak? Bunları soruyorum ve teessüflerimi bildiriyorum Elazığ Valiliği’ne!"