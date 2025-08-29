Cezaevinden Bahçeli'nin erken seçim planını açıkladı

2 Haziran’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, avukatlar aracılığıyla gönderdiği notlarla gündemi değerlendirmeye devam ediyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülkeyi bir kez daha erken seçime götürüp götürmeyeceği sorusuna yanıt veren Altaylı, bu olasılığı ‘sıfır’ olarak değerlendirdi.



Ancak Altaylı, Bahçeli’nin ‘dünyanın en öngörülemez siyasetçisi’ olduğunu vurgulayarak, AKP’nin Ekim-Kasım 2027’den önce seçim yapacak cesareti gösteremeyeceğini belirtti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden alınmasının ise erken seçimin işareti olabileceğini ifade eden Altaylı, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Buradan senin sualine geçeyim. Demişsin ki erken seçim olasılığı görüyor mu?



Devlet Bahçeli'nin ülkeyi erken seçime götürüp götürmeyeceğini merak ediyorsan söyleyeyim. Ben MHP liderinin ülkeyi bir erken seçime götürme ihtimalini sıfıra yakın görüyorum.



Böyle bir ihtimal binde bir ama Devlet Bahçeli dünyanın en öngörülemez siyasetçisi veya parti lideri. Biri de çıksın desin ki ben Devlet Bahçeli'nin yapacaklarını öngörebiliyorum. Gülerim ona. Mesela geçen sene tam bu günlerde Devlet Bahçeli'nin bir ay önce çıkıp Öcalan meclise gelsin, konuşma yapsın diyeceğini, ardından Öcalan için kurucu önder diyeceğini kim öngörebilirdi?



Örnekleri çoğaltırız ama gerek yok. Devlet Bey'in ne düşündüğünü, ne yapacağını kimse öngöremez. Ama yine de Türkiye'yi bir erken seçime götüreceğini düşünmüyorum. AK Parti de 2027 Ekim, Kasım'dan önce bir seçim yapmaya cesaret edemez. Velev ki 2027'de ipin ucunun iyiden iyiye kaçıp tam bir çöküntüye gideceğini öngörmesin.



Onu da Mehmet Şimşek'in görevden alınmasıyla anlarız zaten. Açıkçası erken seçim yani hakiki bir erken seçim beklentim yok. Sosyal baskı neticesinde bir seçim öngörüsü de yapamam."

