Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinden çıkan kişi oğlunu öldürdü /08 Mayıs 2020 19:20

Cezaevinden çıkan kişi oğlunu öldürdü

Eşini bıçakladığı için ceza alan kişi tahliye olduktan sonra oğlunu öldürdü. Zanlı aranıyor.Denizli’nin Çivril ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralamak suçundan girdiği cezaevinden getirilen af ile yaklaşık 1 ay önce tahliye olan bir kişi, oğlunu öldürdü.

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Ünal Y. (52), boşanma aşamasında eşini bıçakla yaralaması nedeniyle cezaevine girdi. Yaklaşık 1 ay önce getirilen af ile tahliye olan Ünal Y, devam eden davalarda kendisi aleyhine tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlu Şahin Y. (21) ile tartışma yaşadı.

Oğlunun bugün çalışmaya başladığı Hamam mahallesindeki inşaat firmasına gelen Ünal Y, bir süre tartıştıktan sonra oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki elma bahçesine götürdü.
 
Ünal Y, yanında getirdiği tabancayla oğlunu başından vurarak kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Şahin Y’nin cenazesi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerası, bisikletle şantiyeye gelen babanın oğlunu bahçeye doğru çağırdığı, ikilinin yürüyerek şantiye alanından uzaklaştığı anları kaydetti.
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