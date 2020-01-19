Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinden çıktı, annesi ve eşini öldürdü /19 Ocak 2020 00:38

Cezaevinden çıktı, annesi ve eşini öldürdü

İstanbul Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Tahsin Yüksekova(38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla birkaç el ateş etti.

Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da ateş etti. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı. Ekipler, bir yandan kaçtığı yönde Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Şüphelinin Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.   

 
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