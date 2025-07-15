Cezaevinden gelen kulis: Erdoğan belgeleri görünce Fahrettin Altun için tereddüt etmemiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.





İletişim Başkanlığı’ndan alınan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı görevine atandı.





Atama kararı farklı iddialara neden olurken gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.





Kişisel Youtube kanalında yer alan, “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” programında konuşan Altaylı şunları kaydetti:





“ALTUN UZUN SÜREDİR OLUMSUZ BİR TEZVİRAT İÇİNDEYDİ”





Ankara’da AKP kulislerinden sızan bilgilere göre Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP’nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış. Bugünlerde gündemi çok önemli bir gelişmenin hazırlayıcı aktörlerinden biri olan ve benim de AKP’deki ender, güvenilir ve iyi isimlerden biri olarak gördüğüm bu kişiye karşı Altun uzun süredir olumsuz bir tezvirat içindeydi. Altun’a pek metelik vermiyor ve Cumhurbaşkanı’na doğrudan erişimi olduğu için de Altun’un beyefendi böyle söyledi şeklindeki sözlerini yutmuyordu.









“ERDOĞAN İPİ ÇEKMİŞ”





Şimdi iddia o ki; Altun bu önemli isme yönelik bir girişime başlamış ve bu komplo girişimi belgeleriyle Cumhurbaşkanı’na sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara’da konuşulan bu.