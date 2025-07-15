Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinden gelen kulis: Erdoğan belgeleri görünce Fahrettin Altun için tereddüt etmemiş /15 Temmuz 2025 01:04

Cezaevinden gelen kulis: Erdoğan belgeleri görünce Fahrettin Altun için tereddüt etmemiş

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı görevden alınan eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi payla

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

İletişim Başkanlığı’ndan alınan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı görevine atandı.

Atama kararı farklı iddialara neden olurken gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Kişisel Youtube kanalında yer alan, “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” programında konuşan Altaylı şunları kaydetti:

“ALTUN UZUN SÜREDİR OLUMSUZ BİR TEZVİRAT İÇİNDEYDİ”

Ankara’da AKP kulislerinden sızan bilgilere göre Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP’nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış. Bugünlerde gündemi çok önemli bir gelişmenin hazırlayıcı aktörlerinden biri olan ve benim de AKP’deki ender, güvenilir ve iyi isimlerden biri olarak gördüğüm bu kişiye karşı Altun uzun süredir olumsuz bir tezvirat içindeydi. Altun’a pek metelik vermiyor ve Cumhurbaşkanı’na doğrudan erişimi olduğu için de Altun’un beyefendi böyle söyledi şeklindeki sözlerini yutmuyordu.


“ERDOĞAN İPİ ÇEKMİŞ”

Şimdi iddia o ki; Altun bu önemli isme yönelik bir girişime başlamış ve bu komplo girişimi belgeleriyle Cumhurbaşkanı’na sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara’da konuşulan bu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevinden gelen kulis: Erdoğan belgeleri görünce Fahrettin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:34:15