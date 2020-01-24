Cezaevinden işkence savunması

Tutuklulara kötü muamele uygulamalarıyla gündeme gelen Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne, tutuklu yakınlarının talebi üzerine Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu üyesi avukatlar cezaevine giderek, tutuklularla görüştü.







ÖHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu, hazırladıkları raporda Afyon’a 28 Aralık 2019 tarihinde Bandırma Cezaevi’nden 7 kişinin sevk edildiğini ve sevk edilenlerin çoğunun da müebbet hapis cezası olan 25 yıldan fazladır cezaevinde kalan tutuklular olduğunu vurguladı.







Komisyonun hazırladığı rapor şöyle:





Hepsinin ağır sayılabilecek kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadan sağlık şartları yönünden uygun olmayan Afyon cezaevine sevk edilmişler. 28 Aralık 2019 tarihinde cezaevine girişte sevk edilen bütün hükümlülere çıplak arama dayatılmış, bu aramayı kabul etmeyenlerin tamamına yaklaşık yarım saat boyunca hakaret, tehdit, kaba dayak ve falaka gibi işkence yöntemleri uygulanmıştır. Akif İpek, bu müdahale esnasında kendisinin baygınlık geçirecek hale geldiğini, Afyon E Tipi Cezaevi’nden sevk gelen Mehmet Ali Kaya’nın ise parmağının kırılmış.





Komisyonun hazırladığı rapor şöyle:





Cezaevine girişte çıplak arama dayatması sonrası yapılan bu işkence ve kötü muameleler sebebiyle hükümlüler tarafından Savcılığa suç duyurusu yapılmış ise de dilekçelerinin işleme konulup konulmadığı hususunda bilgi verilmemiştir.





Sevk sonrası ilk günlerde sayım esnasında askeri düzende ayakta sayım dayatması yapılmışsa da itiraz üzerine idarece bu uygulamadan vazgeçilmiş.





Hastaneye sevkler sırasında kelepçe dayatması ve bazı doktorların kelepçeli muayene dayatıldığı, bazı cezaevi personelinin kendilerine karşı provokatif yaklaşımlar içerisinde olduğu, sevk sonrasında eşyalarının birçoğu hala kendilerine verilmemiş olup özellikle FM Bant yayını yapan radyoların verilmeyeceği tutuklulara aktarılmış.





Cezaevindeki keyfi ve hukuka aykırı işlemlerle ilgili Adalet Bakanlığı ve birçok kurum ile çeşitli sivil toplum örgütlerine göndermiş oldukları mektup/faks ve dilekçelerinin akıbetleri hakkında kendilerine bilgi verilmemiş.





Cezaevi yeni açıldığı için ısınma probleminin olduğu, kantinde ihtiyaçlarının çoğunun karşılanamadığı da yaşanan hak ihlalleri arasındadır.





YÖNETİM, İHLALLERİ YENİ AÇILMIŞ OLMALARINA BAĞLADI





Raporun sonunda ise komisyon cezaevi idaresi ile yaptıkları görüşmede cezaevi yönetiminin kendilerine “cezaevinin yeni açılmış olduğu için bu ve benzeri sorunların yaşandığı, bu problemlerin ancak zaman içinde aşılabileceğinin” aktarıldığına dikkat çekildi.