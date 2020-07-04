Cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Burdur'un Çavdır ilçesinde Tarkan A. ile boşanma safhasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma esnasında Tarkan A, Sevil A'yı bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil A. kurtarılamadı.
Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tarkan A, polis ekiplerince ilçeye bağlı Kayabaş mevkiinde saklandığı serada yakalandı. Tarkan A., Emniyet'teki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.