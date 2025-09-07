Cezaevinden tabutla tahliye: İbrahim Güngör vefat etti

Sondadan enfeksiyon kaptığı için 25 Temmuz’da Menemen Cezaevinden İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve 20 gün sonra taburcu edilip tekrar hapse gönderilen Güngör, solunum yetmezliği ve yüksek ateş nedeniyle 29 Ağustos’ta ikinci kez hastaneye kaldırılmıştı.





“BABAM DÜN BİZİMLE HİÇ KONUŞMADI, GÖZLERİNİ BİLE AÇMADI”





TR724'ün haberine göre babasıyla en son görüşü dün yaptıklarını söyleyen Rümeysa Güngör, “Babam bu sefer bizimle hiç konuşmadı, gözlerini bile açamadı. Doktorlar durumunun iyi olmadığını söylemişlerdi. Biraz önce cezaevinden aradılar. Sabah Adli Tıp’tan babamı almaya gideceğiz. Babamı bizden ayırdılar, yanına gidemedik, son anlarında bile yanında olamadık.” dedi.





Rümeysa Güngör, babasının durumunun ciddi olduğunu söyleyerek yetkililere tahliye çağrısında bulunmuş ve bir cevap alamamıştı:





“Solunum güçlüğü yaşamış ve birden ateşi yükselmiş. Yoğun bakımda. Biz bugün görüşe giderken arayıp öğrendik. Hastaneye götürüldüğünde bize haber verilmedi. İzin alıp görmeye çalışacağız. Babamın başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Çok üzgünüz. Babama zatürre teşhisi konulmuş. Annem, ben ve abim tek tek içeri girdik. Beşer dakika yanında durduk. Solunum cihazına bağlamışlardı. Konuşurken ve nefes alırken çok zorlanıyordu. Seni çok seviyoruz baba diyebildim. ‘Dua edin bana’ dedi. Abimi de ‘Rabbime şükürler olsun’ dedi. Sonra doktorla görüştük. Başka rahatsızlıkları da olduğu için iyileşmesi uzun sürebilir dedi. Ne diyeceğimi, duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Babam bu kadar hastayken yanında olmak istiyoruz. Yaşamasını istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve babamı tahliye etmesini istiyoruz.”





SUÇU, ÖĞRENCİLERE BURS TOPLAMAK, EVİNDE DİNİ SOHBET YAPMAK





KHK ile kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan Güngör (72), Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz davalar kapsamında ilk olarak 18 Ocak 2019’da tutuklandı.





10 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Güngör’e evinde dini sohbet düzenlemek, insanları dini sohbete çağırmak, öğrenciler için burs toplamak gibi nedenlerle İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında ifade veren bazı tanıklar, “Bizi dini sohbete çağırıyordu. Evinde sohbete gittik. Risale-i Nur ve Fethullah Gülen’in kitaplarını okuduk.” dedi.





Tahliye olduktan sonra 2022 yılında Hidrosefali hastalığı sebebiyle ameliyat olan ve beynine shunt takılan Alzheimer, prostat ve şeker hastası Güngör, cezası Yargıtay’ca onandığı için 14 Aralık 2024’te tekrar tutuklandı.





Görüşlerde kızının tanıyamayan Güngör’ün hem fiziksel hem psikolojik sağlığı gün geçtikçe kötüye gitmesine rağmen Adli Tıp, cezaevinde kalabilir diye rapor verdi.