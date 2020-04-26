Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinden tahliye olan baba uyuyan oğlunu öldürdü, sonra yakmaya çalıştı /26 Nisan 2020 12:59

Cezaevinden tahliye olan baba uyuyan oğlunu öldürdü, sonra yakmaya çalıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Eşref K. (66), yanında kaldığı oğlu Mustafa K.'yi (47) koltukta uyurken başına keserle vurduktan sonra yattığı yeri tutuşturarak öldürdü..

Cezaevinden tahliye olan baba uyuyan oğlunu öldürdü, sonra yakmaya çalıştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Eşref K. (66), yanında kaldığı oğlu Mustafa K.’yi (47) koltukta uyurken başına keserle vurduktan sonra yattığı yeri tutuşturarak öldürdü. Alevler, itfaiye ekipleri ekiplerince söndürülürken, suçunu itiraf eden Eşref K., gözaltına alındı.

Eşref K.’nin, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi. Eşref K., 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, kendisinin cinayet işlemek zorunda kaldığı için oğlunu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Olay, saat 05.30 sıralarında, Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak’taki apartmanın 1’inci dairede meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiği fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için girdiği evde odada bir kişinin cesedini buldu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı. Yangında ölen kişinin 47 yaşındaki Mustafa Kaplan olduğu tespit edildi.
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