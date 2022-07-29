Cezaevine füze saldırısı: Ukraynalı 40 esir asker hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Olenivka kasabasında yeralan cezaevinde 193 tutuklu bulunduğu açıklandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Bazı kaynaklar saldırının füzelerle bazı kaynaklarsa topçu atışlarıyla yapıldığını iddia edildi.







Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da, Rusya'nın savaş suçu işlediğini belirterek olayın uluslararası düzeyde kınanması çağrısında bulundu.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı reddetti ve Rus topçularının hapishaneyi, orada tutulanlara yapılan kötü muameleyi gizlemek ve suçu Ukrayna'nın üzerine atmak için hedef aldığını söylerken aksine Kiev'i söz konusu suçları, kendi birliklerini karalamak için provokasyon yapmakla suçladı ve Ukrayna'nın (işlediğini iddia ettiği) savaş suçlarını soruşturduğunu dile getirdi.





Cezaevi saldırısının dışında Ukrayna, Rusya'yı, Mıkolayiv kentini hedef almakla da itham etti. Ukrayna, Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Rus savaş muhabiri Andrei Rudenko tarafından yayınlanan bir videoda, Rusya destekli askeri personelin, hapishaneye ait olduğunu belirtilen yanmış kalıntıları incelediği görülüyor. Videoda, parçalanmış bina ve kömürleşmiş ceset kalıntıları yer alıyor.





Görgü tanıkları, kente yönelik füze saldırısında otobüs durağında bekleyen 5 sivilin hayatını da kaybettiğini vurguladı.



