Cezaevine kayıt dışı girişin görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iş insanı Fettah Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşah Köhle ile o tarihte Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük'ün arasında bulunduğu 5 kişinin, Antalya L Tipi Cezaevi'nde adli bir mahkumu "kayıt dışı" ziyaret etmelerine ilişkin görüntülere ulaştı











Tarih 3 Ekim 2018. Yer Antalya L Tipi Cezaevi. Cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olan Gürkan Kütük, yanında Fettah Tamince'nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle cezaevine geldi. Yanlarında iki kadın ve bir erkek yer aldı. Bu iki kadının, cezaevinde hükümlü olan Y.U'nun kız kardeşleri olduğu belirtildi. O ay açık görüş olmamasına karşın, avukat Köhle'nin talebi üzerine savcı Kütük, 3 ismi cezaevindeki akrabaları Y.U. ile kayıt dışı görüştürdü. Yasaya aykırı bu görüşme nedeniyle HSK, savcı Kütük hakkında inceleme başlattı. Bu durumu Cumuhriyet, 7 Eylül tarihinde haber yaptı. Ziyarete gelenlerin, Fettah Tamince'nin bir yöneticisinin akrabası olduğu öğrenildi.





Cumhuriyet'in ulaştığı görüntülerde, 5 kişinin görüşmenin yapıldığı hazır kuvvet odasına girişleri yer alıyor. Görüntülere göre, odaya önce mavi ceketli, bıyıklı savcı Kütük giriyor. Daha sonra iki kadın ve bir erkek, içeri adım atıyor. En son olarak cezaevi müdürü Tuncay Avanaş, Tamince'nin avukatını sırtını sıvazlayarak içeri alıyor.











Görüntülerden diğeri, turnikeden geçiş anına ilişkin. Bu geçiş sırasında retina okuma sistemi devre dışı bırakıldı.