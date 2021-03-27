Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevine konan Gazi Polisin Eşi: 'Eşim bu ülkeye sadece fedakarlık yaptı' /27 Mart 2021 11:25

Cezaevine konan Gazi Polisin Eşi: 'Eşim bu ülkeye sadece fedakarlık yaptı'

2009 yılında emniyete konulan bombayı imha etmek isterken bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan ve neticesinde yüzde 98 engelli olan Gazi Polis Bilal Konakçı Yargıtay’daki 7 yıl 6 Aylık cezasının onanması sonrası cezaevine gönderildi.

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İki gözü görmeyen, kulakları ağır işiten, iki elini kullanamayan gazi polisin eşi Özlem Konakçı KHK TV’ye konuştu.


Eşinin bu ülkeye hiç bir şey yapmadığını ülkesini çok sevdiğini o yüzden şehit olma pahasına çalıştığını belirten Gazi Polisin eşi Özlem Konakçı, “Yaşadıklarımızı hak etmedik. Bu insan hiç bir uzvunu kullanamıyor nasıl silahlı terör örgütü üyesi olabilir” dedi.

2009’dan bu yana eşinin sağlığı ile mücadele ettiklerini aktaran Konakçı şunları söyledi. “Tam işleri yoluna koyduk derken 2016 darbesi oldu. Eşimi gözaltına aldılar. O haliyle gözaltında kaldı. Sonra tutuklandı. Ardından ben olayı gazetecilere haber verince gündem oldu. Ev hapsi kararıyla tahliye ettiler. Yetmedi, üstüne bana dava açtılar. Bende cezaevinde kaldım.” Daha sonra eşinin silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasından 7 yıl 6 ceza aldığını ve cezasının onandığını ve eşinin tekrar cezaevine gönderildiğini aktaran Özlem Konakçı, “Bu yetmezmiş gibi bende yargılandım. Bizimle birlikte çocuklarımız perişan oldu. Tam her şey yoluna girdi dediğimiz anlarda yeni sıkıntılarımız başladı. Ne yapacağımızı bilemiyorum” diye konuştu.
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