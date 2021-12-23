Cezaevinin sebep olduğu psikolojik problemler 'Çözüm Noktası'nda

Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, özellikle son yıllarda yüzbinlerce kişi cezaevi gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Kimi zaman anne, kimi zaman baba, kimi zaman ise her ikisi aynı süreçte cezaevine kondu. Cezaevi ve cezaevi süreci sonrası, insanların yaşadığı psikolojik problemler 'Çözüm Noktası'nda masaya yatırıldı.





Uzman Psikolog Musa Sarıcı ile Evlilik ve Aile Danışmanı İsmail Eroğlu, cezaevi sürecinin yanı sıra cezaevinden çıkış sonrası aileye ve topluma yeniden uyum sağlamada yaşanan problemleri Youtube kanalları üzerinden konuştular.









