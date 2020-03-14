Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevleri büyük risk taşıyor /14 Mart 2020 21:30

Cezaevleri büyük risk taşıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkeler cezaevindeki tutuklu ve mahkûmları tahliye ederken yaklaşık 300 bin kişiyle Avrupa’da ilk sırada bulunan Türkiye’de koronavirüs salgını mahkûm ve tutuklu ailelerini tedirgin ediyor.

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Doluluk oranı yüzde 130’a çıkan 8 kişilik koğuşlarda 28 kişinin kaldığı cezaevlerinde koronavirüsün çok hızlı yayılacağını belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklu ve hükümlüyü bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

GERGERLİOĞLU: CEZAEVLERİNDE KAPASİTENİN ÇOK ÜSTÜNDE TUTUKLU VE MAHKÛM BULUNUYOR

HDP Milletvekili Gergerlioğlu cezaevlerinin hijyenden uzak olduğunu belirterek, ‘Buradaki insanlara koronavirüsü bulaştığı zaman önünü alamayacağımız bir felaket yaşanır. Cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde tutuklu ve mahkûm bulunuyor. Cezaevleri bu haliyle koronavirüs enfeksiyonuna açık durumda. Hem sağlık açısından yaşam ihlali hem de insan hakları açısından bizi bekleyen tehlike için şimdiden uyarmış olalım. Bu yüzden herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyleyelim. Hepimizin sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Allah’ın verdiği sağlığı hepimizin koruması lazım. Bağışıklık sistemimizi korumamız yüksek tutmamız gerekiyor.’’ diye konuştu.

AVUKAT POYRAZ: CEZAEVLERİ AĞZINA KADAR DOLU

Avukat Uğur Poyraz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin büyük risk altında olduğunu adli kontrol şartları dikkate alınarak tahliye kararı verilmesini istedi. Poyraz, ‘‘Cezaevleri ağzına kadar dolu. Tutuklu, hükümlü, cezaevi personeli büyük risk altında. Hükümet bir an önce af veya ceza indirimi yapmalı. Mahkemeler önüne geleni tutuklamamalı, adlî kontrol dahil tüm şartları dikkate alarak tahliye kararı vermeli. Çünkü, insan hayatı çok önemli.’’ dedi.
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