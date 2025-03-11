Cezaevleri doldu taştı: 300 bin kapasiteli cezaevlerinde 400 bin kişi var

Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı giderek artıyor. 2023 yılı Kasım ayında 273 bin 405 olan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, Mart 2025’te 398 bin 694’e yükseldi.





Çocuk Tutuklu Sayısı 3 Bin 750

Son verilere göre Türkiye cezaevi nüfusu ve aşırı kapasite fazlası oranı yaklaşık yüzde 33’e çıktı. Cezaevlerine doldurulan 4 kişiden biri beton zeminde yatıyor. Çocuk tutuklu sayısı ise 3 bin 750 civarında. Son 6 ayda tutuklu sayısı ise 50 bin kişi arttı.





Gergerlioğlu: Çok Büyük Bir Sıkıntı Var

Bold'da yer alan habere göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve hak savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi önünden yaptığı son paylaşımda çarpıcı veriler paylaştı. Gergerlioğlu, “300 bin kapasiteli cezaevlerinde 400 bine yakın tutuklu ve mahkum var. 100 bin kişi yerlerde yatıyor. Çok büyük bir sıkıntı var. Adil olmayan yargılamalar, aşırı cezalar… Verilmeyen denetimli serbestlikler, şartlı tahliyeler… Cezaevleri doldukça doluyor” ifadelerini kullandı.





Toplam 405 Ceza İnfaz Kurumu Bulunuyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de; 273 kapalı, 99 açık, 12 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 405 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi ise 301 bin 397’i.