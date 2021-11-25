Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevleri için flaş açık görüş kararı /25 Kasım 2021 11:23

Cezaevleri için flaş açık görüş kararı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pandemi gerekçesiyle durdurulan cezaevlerindeki açık görüşlerin, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını açıkladı.

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Adalet Bakanlığı, 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu sonrası işaretini verdiği cezaevlerinde uygulanacak yeni tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı. Gül, “Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda açık görüşler başlatılacak. 1 Aralık’tan itibaren açık görüşleri başlatacağız” dedi.

Sağlık Bakanı FahrettinKoca da Bilim Kurulu sonrası, “Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır” ifadelerini kulanmıştı.
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