Cezaevleri için gerekli tedbirlerin alınması için hükümete çağrı





Her ülke kendi imkanları ölçüsünde cezaevleri konusunda tedbirler açıklıyor.Norveç, Bahreyn ve İtalya’da bütün tutukluların serbest bırakıldı.İran da yaklaşık 85 bin mahkûmun geçici olarak serbest bırakıldığı açıklandı.Ancak Türkiye'den görüşleri kısıtlamak ve bir kaç yere el dezenfektanı koymaktan başka tedbir alınmadı.





Sosyal medyada “KoronayaKarşı AcilTahliye” gibi kampanyalar yapılıyor . Ancak bu konu dünya genelinde bu TT olmasına rağmen yetkililerden itibar görmüyor.





En son İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu meclisi ve hükümeti göreve çağırdı. Tanrıkulu , Kapasitesinin üzerinde dolu olan cezaevleri şartlarını iyileştirmek ve hasta mahpusların durumunu gözden geçirmek gerektiğini söyledi . Mevcut kanunların gerekli tahliye kararlarını almak için yeterli olduğunu hatırlatan Tanrıkulu yarınki meclis toplantısından da gerekli kararların alınabileceğini söyledi .









Dünyayı tehdit eden Koronavirüs’e karşı en korumasız kesimlerden bir de cezaevleri. Tutuklu ve mahkumların sağlıklı beslenme imkanı yok, hava alma imkanları kısıtlı. Kapasitenin çok üzerinde kaldıklarından Hijyen koşulları çok yetersiz. Sadece Tutuklu ve mahkumlar için değil personel için de aynı tehlike söz konusu.