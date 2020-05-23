Cezaevleri için ürküten maske iddiası

HDP Milletvekili Feleknas Uca, Bayburt M Tipi Cezaevinde sekiz mahpusa bir tane maske verilerek, “bu maskeyi aranızdan konuşan kişi taksın” dendiğini belirtti. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Uca, Adalet Bakanı Gül’e soruşturma başlatılıp başlaılmayacağını sordu.





HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle cezaevlerindeki korona virüsü tedbirleriyle ilgili Meclis’te soru önergesi verdi.





Önergesinde cezaevlerinde korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Uca, Bayburt Cezaevini örnek gösterdi. Uca, “Bayburt M Tipi Cezaevinde Covid-19 salgınına rağmen, mahpusların kaldığı koğuşların düzenli dezenfekte edilmediği, infaz koruma memurlarının mahpuslarla yakın temas içinde olduğu, mahpuslara maske verilmediği, gardiyanlar tarafından, sekiz mahpusa bir tane maske verildiği ve ‘bu maskeyi aranızdan konuşan kişi taksın’ dendiği öğrenildi. Ayrıca, hijyen ürünlerinin kantinde fahiş fiyatlara satıldığı, koğuşlara verilen yemeklerde de hijyen kurallarına uyulmadığı Bayburt Cezaevinde, mahpuslara iki aydır sıcak su da verilmediği edinilen bilgiler arasında” dedi.





SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?





Uca, Adalet Bakanı Gül’de şu sorulara yanıt istedi:





“Aylardır mahpusların sıcak suya erişiminin engellenmesinin sebebi nedir? Mahpusların defalarca dile getirdiği sıcak su sorunun giderilmesi için bir çalışmanız olacak mıdır?





Bakanlığınız, gardiyanlar tarafından 8 mahpusa bir maske verildiği ve “bu maskeyi aranızdan konuşan kişi kullansın” dendiğinden haberdar mıdır? Mahpusların sağlığını hiçe sayan bu uygulamalara yönelik bir soruşturma başlatılacak mıdır?





Bayburt M Tipi Cezaevi’nde koğuşların dezenfekte edilmemesi ve yemek dağıtımlarının hijyen kurallarına dikkat edilmeden yapılmasının nedeni nedir? Mahpusları ölümle burun buruna getiren bu hak ihlallerini durdurmaya yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?





Cezaevi kantinlerinde satılan hijyen ürünlerinin ücretlerinin dışarıdaki fiyatlardan oldukça yüksek olmasının gerekçesi nedir?





Salgın süresince tüm cezaevlerinde ciddi bir sorun olan dezenfektan ve maske gibi ihtiyaçların ücretsiz ve düzenli biçimde dağıtılmasına dönük bir çalışmanız var mıdır?