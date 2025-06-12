Cezaevleri tıka basa dolu: 50 günde 13 bin 867 kişi daha tutuklandı

AKP rejiminin muhaliflere yönelik yargı eliyle gerçekleştirdiği hukuksuz operasyonlar sonucu cezaevlerinde binlerce kişi yerlerde uyumak zorunda kalıyor. Psikolojik ve fiziki işkenceye uğrayan tutsaklar sindirilmeye çalışılırken son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta başlattığı operasyonlara tepki için sokağa inen yüzlerce kişi tutuklandı. Türkiye’de, 295 bin cezaevi kapasitesi 100 binin üzerinde aşıldı.





Son 50 günde 13 bin 867 kişi daha tutuklanması üzerine cezaevlerinde son 9 yıldır görmezden gelinen kapasite sorunu muhalif medya tarafından gündeme getirildi.





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine ulaşan Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin, cezaevlerine yönelik, “Yatacak yer yok” tespitlerinin haklılığını gözler önüne serdi. 2 Haziran tarihli veriye göre, cezaevlerindeki kapasite aşımının 121 bin 927’ye çıktı.





CEZAEVİ NÜFUSUNDA ÇARPICI ARTIŞ

Türkiye’de, 7 Nisan 2025 tarihinde 403 bin 60 olan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, 50 günde 13 bin 867 arttı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla cezaevlerindeki toplam nüfus, 416 bin 927 oldu. Cezaevi nüfusunun 359 bin 227’sinin hükümlü, 57 bin 700’ünün ise tutuklulardan oluştuğu belirtildi. Cezaevlerindeki kişi sayısının, Türkiye’nin 34 kentinin nüfusundan fazla olması dikkat çekti.





18 BİN 727 KADIN TUTUKLU

Türkiye’nin kanayan yarası olan suça sürüklenen çocuk sorununun ulaştığı boyut da cezaevi istatistiklerine yansıdı. 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 416 bin 927 olan cezaevi nüfusunun 4 bin 293’ünün 12-18 yaş grubundaki çocuklardan oluştuğu öğrenildi.





Cezaevlerindeki kadın sayısı da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce paylaşıldı. Buna göre, 2 Haziran 2025 itibarıyla cezaevlerindeki kadın sayısının 18 bin 727 olduğu bildirildi.





FATURASI DA VATANDAŞA

Bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL’lik kaynak gönderildi. Cezaevleri inşaatları için Adalet Bakanlığı’na verilen yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle:





2020: 1 milyar 335 milyon TL

2021: 1 milyar 628 milyon TL

2022: 1 milyar 325 milyon 700 bin TL

2023: 1 milyar 99 milyon 700 bin TL

2024: 250 milyon 7 bin TL

2025: 1 milyar 213 milyon 506 bin TL